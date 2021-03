A.B. 21:24 Nuoto: Alice Maggioni agli Assoluti La portacolori del Green Alghero parteciperà ai 50metri stile libero dei Campionati italiani, in programma a Riccione da mercoledì 31 marzo a sabato 3 aprile







Nella foto: Alice Maggioni Commenti ALGHERO – Da mercoledì 31 marzo a sabato 3 aprile, Riccione ospiterà i Campionati italiani Assoluti, la manifestazione più importante dell’anno a livello nazionale. Nonostante le difficoltà incontrate dall'ottobre 2020 per svolgere regolari allenamenti, anche quest’anno la portacolori del Green Alghero Alice Maggioni parteciperà all'evento nei 50metri stile libero.A causa del Covid.19 e dalle conseguenti limitazioni imposte, la piscina del Green è chiusa dal 23 ottobre 2020 e i nuotatori algheresi sono costretti ad allenarsi tre o quattro volte la settimana nella piscina di Porto Torres che, grazie ai contributi comunali, è riuscita in qualche modo a rimanere aperta esclusivamente per le attività agonistiche. Ciò aggiunge senz’altro più valore ai risultati che gli atleti del Green stanno comunque ottenendo, e ciò vale ancor di più per Maggioni, che dovrà gareggiare fianco a fianco con i big del nuoto Italiano.Nella foto: Alice Maggioni