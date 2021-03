Red 21:26 Punta Giglio, Deiana: Abbassiamo i toni E´ la richiesta della parlamentare algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, che invita il Comune di Alghero e il Parco di Porto Conte a organizzare un dibattito pubblico







Questa la situazione della querelle riassunta dalla parlamentare algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, che si chiede: «Perché, allora, non colmare le lacune e non informare in maniera trasparente i cittadini? Colgo, infatti, l'occasione per suggerire al Comune e al Parco di Porto Conte di organizzare una videoconferenza, considerata l'emergenza, e parlare direttamente ai cittadini, perché meritano di essere ascoltati e meritano risposte vere. Sono parte essenziale all'interno dei dialoghi e delle decisioni in materia di riqualificazione di tutta l'area interessata di Punta Giglio. Non c'è niente di peggio del silenzio quando questo si sostituisce all’informazione di cui tutti i cittadini hanno diritto».



«Sto valutando di presentare un'interrogazione parlamentare ai ministri competenti», annuncia Deiana che, rispetto alla discussione alimentata sui social, soprattutto nelle ultime ore, tiene a sottolineare: «Ritengo opportuno invitare tutti ad abbassare i toni affinché il dibattito possa tornare sui binari del rispetto reciproco e della decenza. Cerchiamo di ricordare che i social sono un ottimo strumento per informare, raggiungere e coinvolgere quanti più utenti possibili, ma vanno usati con parsimonia e intelligenza. Facciamo attenzione a non travalicare il sottile confine tra ragione e torto».



Nella foto: la parlamentare Paola Deiana