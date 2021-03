Red 15:19 Riordino urbano: finanziamento a Tempio Finanziato a Tempio Pausania il programma integrato di riordino urbano “Mantelli-Via Togliatti”. 1,15milioni di euro arrivano dall’Assessorato regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica per la redazione e l´attuazione del Piru







«Una serie costruttiva di incontri con i portatori di interesse pubblici e privati e con i cittadini residenti nella zona in esame – ricorda Aisoni – aveva permesso di individuare la zona Mantelli-Via Togliatti quale area di intervento e di predisporre una proposta che tenesse conto delle varie esigenze integrandole con le varie attività e gli interventi individuati». Il progetto, generato da un processo partecipativo, mira a valorizzare un'identità condivisa di area destinata ai servizi turistico-sportivi ed escursionistici attraverso la realizzazione di una serie di interventi mirati: la realizzazione del completamento della pista ciclo-pedonale che percorrerà una parte della Strada statale 127, dalla rotatoria adiacente il maneggio fino all'intersezione con la Strada statale 392; la sistemazione di alcune aree pubbliche, lungo il percorso ciclopedonale, al momento in completo stato di abbandono; la riqualificazione funzionale dell'ex Bocciodromo che comporta l'attivazione di nuovi servizi sportivi in termini di discipline praticate e che prevede anche l'allestimento all'interno di un’area da destinare a info-point dove attuare attività di promozione turistica, a integrazione della rete dei servizi del Comune (visite guidate, itinerari naturalistici e a tema, complessi sportivi, servizi di ospitalità, ecc.); la realizzazione di un’area camper attrezzata, dotata sia dell'area scarico, sia delle colonnine per l'erogazione della corrente elettrica dalle quali sarà possibile ricaricare anche le auto elettriche ed e-bike; la sistemazione del boschetto adiacente l'area del compendio dell'ex bocciodromo con realizzazione di camminamenti, servizi igienici, area pic nic, area barbecue, area giochi bimbi, l’inserimento delle piazzole di sosta in un’area verde con prati e aiuole e piantumazione; l’integrazione dei servizi offerti dall'Hospice/Rsa dell'Ats Sardegna con il percorso allestito all'interno del boschetto di sugheri e lecci per migliorare l'integrazione della struttura nel complesso urbano e sociale promuovendo attività finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei degenti e degli stessi operatori sanitari e l’installazione di un sistema di videosorveglianza a tutela sia al servizio degli ospiti, sia dell'intero compendio.



L’intervento, da realizzarsi nell’arco di sedici mesi, ha un valore di 1.428.000euro, di cui 1,15milioni provenienti dal finanziamento regionale appena ottenuto e 278mila euro di cofinanziamento comunale. «Questo finanziamento – ha dichiarato il sindaco Gianni Addis – è un grande risultato per la nostra comunità e per il quartiere Mantelli, un quartiere che nel corso degli anni è stato oggetto di un'edificazione importante, ma che necessita di interventi urbanistici adeguati per un completamento armonico dell’area. Grazie al lavoro attento delle Amministrazioni che si sono succedute, soprattutto in questi ultimi anni, nella nostra città è in atto un complessivo e coordinato progetto di rigenerazione che si articola sull’intero contesto urbano, con particolare attenzione al centro storico e alle periferie. Per questo, sono certo che la possibilità che ci viene ora offerta di valorizzare l’intera area con l'inserimento di servizi ed attività economiche contribuirà a favorire un reale sviluppo economico e sociale del quartiere». Esprime grande soddisfazione anche Biancareddu, il cui intervento nelle sedi regionali competenti è stato risolutivo per sbloccare (dopo ripetuti formali solleciti e segnalazioni da parte dell’Amministrazione comunale) la pratica del progetto, ritenuto ammissibile ma finanziato solo a oltre due anni di distanza dalla presentazione della domanda di partecipazione. «Sono molto soddisfatto – afferma l’assessore regionale – perché ho potuto dare un contributo ad un progetto importante per Tempio, ci ho creduto sia come sindaco quando abbiamo avviato il progetto, sia ora che come rappresentante regionale ho potuto fare ancora qualcosa per contribuire a migliorare la qualità della vita di una zona particolarmente sensibile della nostra città». «Inseriti nell’annualità 2018 del Piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020, gli interventi del progetto “Piru Mantelli–Via Togliatti” – sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici Francesco Quarnienti - potranno ora finalmente essere realizzati».



