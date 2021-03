Red 21:18 Pesca ad Alghero: Vaccaro incontra l´Agci L’assessore comunale alle Attività produttive ha incontrato il responsabile regionale pesca dell’Associazione generale cooperative italiane Giovanni Angelo Loi, alla presenza del funzionario dell´Assessorato Vanni Martinez e del consigliere comunale Maurizio Pirisi







Nella foto: l'assessore comunale Giorgia Vaccaro Commenti ALGHERO - L’assessore comunale alle Attività produttive Giorgia Vaccaro ha incontrato il responsabile regionale pesca dell’Associazione generale cooperative italiane Giovanni Angelo Loi, alla presenza del funzionario dell'Assessorato Vanni Martinez e del consigliere comunale Maurizio Pirisi. L’incontro segue quello tenutosi recentemente con il presidente dell’Associazione Imprese di pesca Banchina Millelire Leonardo Zinchiri [LEGGI] Numerosi i punti discussi nell’incontro, tenutosi in videoconferenza: dai fondi per la portualità e valorizzazione dei prodotti della pesca, alle problematiche legate allo sforzo di pesca nei mari della Sardegna. Si è parlato di vendita diretta dei prodotti del mare e degli interventi di efficientamento energetico che in questi giorni stanno interessando il mercato per la vendita del primo pescato, nell'area portuale. Attenzione anche alle attività praticate nella laguna del Calik, con rilevazione di alcune criticità che le parti cercheranno di affrontare in maniera congiunta.Altro tema al centro dell’incontro, i ricci di mare. Apprezzata l'iniziativa del centro di spedizione nel mercato della Pietraia. «Il responsabile regionale, che rappresenta pescatori lagunari, di mare, operatori del corallo e subacquei professionali dell’area di Alghero – afferma Vaccaro – ha espresso il suo apprezzamento per le iniziative condotte dall'Assessorato allo Sviluppo economico e per le prospettive di azione presentate».Nella foto: l'assessore comunale Giorgia Vaccaro