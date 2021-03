Red 19:16 Alghero: schianto all´incrocio finisce in rissa Attorno alle 13.30 di oggi, pare a causa di una mancata precedenza, una Toyota Aygo e una Fiat Punto sono entrate in collisione all´incrocio tra Via Di Vittorio e Via Monte d´Olla. I due conducenti, mentre discutevano sull´accaduto sono andati alle mani e uno dei due è finito al Pronto soccorso



ALGHERO – Attorno alle 13.30 di oggi (martedì), pare a causa di una mancata precedenza, una Toyota Aygo e una Fiat Punto sono entrate in collisione all'incrocio tra Via Di Vittorio e Via Monte d'Olla. I due conducenti, scesi dalle rispettive auto, hanno iniziato a discutere dell'accaduto e dalle parole si è passati alle mani.



Il diverbio è stato sedato dall'intervento dei Carabinieri. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a bonificare la zona, e gli agenti della Polizia locale, che hanno regolamentato il traffico veicolare, mentre il personale medico del 118 ha accompagnato uno dei dei al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile.