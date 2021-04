S.A. 13:33 Microchip: date tra Alghero e Sassari Nel mese di aprile i Comuni interessati dall'attività dei veterinari della Assl Sassari sono: Alghero, Ittiri, Perfugas, Porto Torres, Sassari, Villanova Monteleone e Mara







Si conclude con Villanova Monteleone il 26, dalle 9 alle 13 e Mara nello stesso orario il 28 di aprile. Per accedere al servizio gratuito di anagrafe canina è necessario prenotare l'appuntamento con i responsabili di procedimento del proprio Comune o dei Comuni nei quali si desidera accedere al servizio.



La Assl Sassari ricorda l'obbligo per i proprietari di cani di iscrivere l'animale al registro dell'anagrafe canina e anche l'obbligo di segnalare ogni eventuale variazione in merito al possesso dell'animale. L'iscrizione in anagrafe deve essere completata entro 15 giorni dal momento in cui si entra in possesso di un cane e possibilmente entro due mesi dalla nascita del cucciolo o prima della sua eventuale cessione.