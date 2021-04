video S.A. 12:16 La soddisfazione di Conoci e Pais

«Un orgoglio avere questo hub aperto» Le prime parole ai microfoni di Alguer.it del Primo cittadino Mario Conoci e del Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, presente stamane tra i cittadini che per primi hanno ricevuto le dosi di vaccino Astrazeneca e Pfizer nella palestra di via Vittorio Emanuele







«Oggi è un orgoglio vedere aperto questo hub che non era nemmneo previsto ma è dovuto alla determinazione dei nostri sanitari da un parte e dall'amministrazione comunale che ha messo a disposizione la logistica». Queste le prime parole ai microfoni di Alguer.it del Primo cittadino, presente stamane tra i cittadini che per primi hanno ricevuto le dosi di vaccino Astrazeneca e Pfizer nella palestra di via Vittorio Emanuele.



Secondo Pais ora si è sulla strada giusta per il proseguo della campagna vaccinale nel Nord Sardegna con l'hub del Mariotti che si aggiunge a quello della Promocamera a Sassari e ad un altro ad Ozieri. «Ringraziamo il personale sanitario, l'amministrazione comunale e al generosissimo esercito del volontariato» ha concluso il presidente Pais. Commenti ALGHERO - Soddisfazione del sindaco di Alghero Mario Conoci e del presidente del Consiglio regionale Michele Pais per l'apertura dell'hub vaccini al Mariotti. La palestra algherese da oggi procederà con le operazioni coordinate dal dottor Gioacchino Greco per vaccinare la popolazione algherese e non solo.«Oggi è un orgoglio vedere aperto questo hub che non era nemmneo previsto ma è dovuto alla determinazione dei nostri sanitari da un parte e dall'amministrazione comunale che ha messo a disposizione la logistica». Queste le prime parole ai microfoni didel Primo cittadino, presente stamane tra i cittadini che per primi hanno ricevuto le dosi di vaccino Astrazeneca e Pfizer nella palestra di via Vittorio Emanuele.Secondo Pais ora si è sulla strada giusta per il proseguo della campagna vaccinale nel Nord Sardegna con l'hub del Mariotti che si aggiunge a quello della Promocamera a Sassari e ad un altro ad Ozieri. «Ringraziamo il personale sanitario, l'amministrazione comunale e al generosissimo esercito del volontariato» ha concluso il presidente Pais. Guarda e condividi il video su Alguer.tv