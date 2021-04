S.A. 10:26 Baunei second Borgo d'Italia Si tratta di una riconferma per la Sardegna che nel fortunato programma Rai aveva partecipato con successo con Bosa nel 2014 e con Castelsardo nel 2015







Situato in Ogliastra, Baunei è arroccato a 500 metri di altezza di panorami mozzafiato. Tra le spiagge più belle conosciute della zona ci sono Cala Goloritzè, Cala dei Gabbiani e Cala Mariolu. Commenti BAUNEI - Baunei è seconda al "Borgo dei Borghi", nella competizione nazionale organizzata dal programma Kilimangiaro di Rai Tre. Il borgo sardo si piazza sul podio dell'edizione 2021 prima di Geraci Siculo e alle spalle di Tropea che ha trionfato per la regione Calabria.A votare per il comune nuorese è stato il geologo Mario Tozzi. Si tratta di una riconferma per la Sardegna che nel fortunato programma Rai aveva partecipato con successo con Bosa nel 2014 e con Castelsardo nel 2015.Situato in Ogliastra, Baunei è arroccato a 500 metri di altezza di panorami mozzafiato. Tra le spiagge più belle conosciute della zona ci sono Cala Goloritzè, Cala dei Gabbiani e Cala Mariolu.