S.A. 10:07 Il caso Punta Giglio in Parlamento







La parlamentare algherese interroga i Ministri delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Transizione Ecologica «per sapere quali informazioni dispongano, nei limiti delle rispettive competenze, in merito alle verifiche di compatibilità degli interventi proposti rispetto al contesto di riferimento caratterizzato dalla presenza di specifici vincoli di tutela paesaggistica e ambientale». Nel mirino il bando “Cammini e percorsi” dell’Agenzia del Demanio pubblicato nel 2017 e il progetto vincitore della cooperativa “Il Quinto Elemento”.



Un progetto molto contestato da un comitato di circa 3mila cittadini per i suoi risvolti turistico-ricettivi in un'area di Importanza Comunitaria (SIC) e compresa nelle zone di protezione speciale (ZPS). Nei giorni scorsi la bocciatura è arrivata anche dall'Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell'Ambiente. Per questi motivi la parlamentare invita «nuovamente il Comune di Alghero e lo stesso Parco ad organizzare un dibattito che preveda il coinvolgimento attivo dei cittadini».Intanto dell'argomento se ne parlerà questo pomeriggio nell'assemblea del Parco di Porto Conte, convocata alle ore 16, (visibile dal canale YouTube del Parco).



