«Il Piano del Parco è da rifare»

A ricordarlo sono la presidente del Comitato di borgata di Maristella Tonina Desogos e all'ex presidente del Comitato di borgata di Guardia Grande-Corea Giuseppina Congiu, che sottolineano come sia «necessario ricordare a tutti che i residente delle borgate agricole algheresi hanno già combattuto per rimanere fuori dai confini del Parco di Porto Conte. Gli attuali confini rappresentano il risultato di quanto fu stabilito a suo tempo. Il Parco si occupi quindi di normare esclusivamente le aree incluse all'interno del proprio perimetro».



