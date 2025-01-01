Alguer.it
S.A. 16:41
Confcommercio: Casu presidente regionale
Confcommercio: Casu presidente regionale

SASSARI - L'Unione Regionale Confcommercio Sardegna ha rinnovato i propri organi dirigenziali, esprimendo attraverso le scelte individuate un chiaro segnale di coesione e rappresentatività per l'intero sistema imprenditoriale isolano. L'Assemblea Regionale, espressione di tutte le articolazioni territoriali di Confcommercio, ha confermato con voto unanime Sebastiano Casu alla presidenza regionale. La riconferma di Casu, già presidente di Confcommercio Nord Sardegna riflette «la volontà corale dei territori di mantenere una linea sindacale unitaria e incisiva, indispensabile per la tutela e la promozione degli interessi delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi in Sardegna» si legge nella nota. Il voto unanime è arrivato al termine della riunione che ha visto la partecipazione e il pieno accordo dei vertici provinciali delle associazioni di categoria del Nord Sardegna, di Nuoro Ogliastra, Oristano, e del Sud Sardegna.

L'Assemblea Regionale, motore decisionale e forza rappresentativa dell'unione tra i territori sardi, risulta composta dai Presidenti provinciali: Agostino Cicalò (Confcommercio Nuoro), Marco Mainas (Confcommercio Cagliari), Ferdinando Faedda (Confcommercio Oristano) e, appunto, Sebastiamo Casu. A questi si aggiungono i delegati di tutte le altre realtà e associazioni che compongono il sistema confederale in Sardegna, rafforzando il mandato del presidente Casu come figura di sintesi e riferimento per l'intera compagine. La capacità strategica degli organi dirigenti è supportata e attuata quotidianamente da una struttura operativa solida e competente. A garanzia della continuità e dell'efficacia degli indirizzi, l’assemblea ha confermato Sandro Guiso nel ruolo di direttore regionale.

Guiso e l'intero Comitato dei direttori (Pintus, Deriu e Scura rispettivamente per Oristano; Nuoro- Ogliastra e Sud Sardegna) svolgono un ruolo fondamentale, portando avanti con impegno e professionalità gli indirizzi definiti, garantendo l'efficacia delle azioni sindacali su tutti i territori dell'Isola. A margine della sua riconferma, il presidente Sebastiano Casu ha sottolineato: «Questa unità è la nostra forza. Ricevere l'attestato di stima unanime è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Sono convinto che solo rafforzando le sinergie tra i diversi territori, e grazie al sostegno cruciale della nostra struttura direttiva guidata dal direttore Guiso, potremo affrontare con successo le sfide che ci attendono e garantire la giusta rappresentanza per le imprese sarde. Che meritano di essere sostenute e rappresnetate al meglio».

Nella foto: Sebastiano Casu
18:19
Renzo Peretto è il nuovo Presidente della Cantina
L’Assemblea dei soci della Cantina Santa Maria La Palma rinnova il Consiglio di Amministrazione nel segno di continuità, competenza e visione per il futuro
