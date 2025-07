S.A. 19:41 Sabato apre il Parco a Caragol Una nuova area attrezzata immersa nel verde sarà disponibile per gli abitanti della zona e per la collettività. L´inaugurazione si terrà sabato prossimo, 2 agosto



ALGHERO - Dopo la conclusione dei lavori, il nuovo Parco del quartiere Caragol ad Alghero è pronto ad aprire i battenti. Una nuova area attrezzata immersa nel verde sarà disponibile per gli abitanti della zona e per la collettività. L'inaugurazione si terrà sabato prossimo, 2 agosto, alle 10:00.