Summer 2022: Olbia vola su quattro città inglese

Con l’aggiunta della Sardegna, il vettore espande la sua presenza in Italia, arrivando ad operare nella Summer 2022 in sette aeroporti italiani (Catania, Olbia, Napoli, Pisa, Roma, Venezia e Verona). Silvio Pippobello, amministratore delegato Geasar: «Siamo lieti di accogliere Jet2.com all' Aeroporto di Olbia. L’ingresso del nuovo vettore, arricchito dalla presenza del tour operator jet2hodlidays, è in linea alla strategica del nostro Aeroporto che punta ad allargare il proprio network nel Regno Unito, mercato che, siamo certi, contribuirà alla ripresa del traffico nei prossimi anni». Commenti OLBIA - La compagnia inglese Jet2.com, a partire dal mese di Maggio 2022 collegherà l’Aeroporto di Olbia con Birmingham, Leeds Bradford, Manchester e Londra Stansted. L'aggiunta di Olbia come prima destinazione della Sardegna per la prossima estate giunge in risposta alla crescente domanda di viaggi da parte dei turisti del Regno Unito e vedrà la principale compagnia aerea per viaggi leisure e pacchetti vacanze operare sino a 4 collegamenti alla settimana.Il programma della Summer 2022 prevede: Birmingham, dal 29 maggio al 30 ottobre la domenica; Leeds Bradford, dal 25 maggio al 26 ottobre il mercoledì; Manchester, dal primo maggio al 30 ottobre il mercoledì e la domenica; London Stansted, dal primo maggio al 30 ottobre il mercoledì e la domenica.Con l’aggiunta della Sardegna, il vettore espande la sua presenza in Italia, arrivando ad operare nella Summer 2022 in sette aeroporti italiani (Catania, Olbia, Napoli, Pisa, Roma, Venezia e Verona). Silvio Pippobello, amministratore delegato Geasar: «Siamo lieti di accogliere Jet2.com all' Aeroporto di Olbia. L’ingresso del nuovo vettore, arricchito dalla presenza del tour operator jet2hodlidays, è in linea alla strategica del nostro Aeroporto che punta ad allargare il proprio network nel Regno Unito, mercato che, siamo certi, contribuirà alla ripresa del traffico nei prossimi anni».