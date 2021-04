Red 20:38 Consorzi di bonifica: via a stabilizzazioni lavoratori La Regione autonoma della Sardegna si prepara a dare il via alle procedure per la stabilizzazione del personale avventizio dei Consorzi di bonifica. L’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia ha predisposto un atto d’indirizzo che la prossima settimana sarà portato all’attenzione della Giunta







Il provvedimento è stato oggetto di un confronto con l’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica, gli stessi Consorzi e le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali che rappresentano le categorie di lavoratori interessate. «La Regione - ricorda l’esponente della Giunta Solinas - ha già previsto nel proprio bilancio le risorse finanziarie per consentire ai Consorzi di bonifica di procedere speditamente con le procedure di stabilizzazione».



«Riteniamo che con questa attività si dia, da un lato, soddisfazione ai lavoratori che attendono da diversi anni di vedere stabilizzata la propria posizione lavorativa, e dall’altro si consenta ai Consorzi di poter adeguare la propria struttura organizzativa per assicurare un costante miglioramento dell’efficienza dei servizi forniti agli agricoltori sardi», conclude Murgia.



