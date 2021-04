Red 19:27 Sant’Antioco: giurano dodici Barracelli I nuovi componenti hanno pronunciato la formula di rito alla presenza del sindaco Ignazio Locci, del comandante della Polizia municipale Gianfranco Le Fons e del capitano della Compagnia Marco Mocci







In totale, con questi inserimenti, a oggi sono trenta i Barracelli che, animati da puro spirito volontaristico, presidiano quotidianamente il territorio comunale. Il loro lavoro, preziosissimo, si sviluppa su diversi settori: dalla vigilanza ambientale al presidio del territorio, fino all’impegno nella lotta alla diffusione del Covid-19.



A loro, gli auguri e le parole di incoraggiamento del primo cittadino, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità antiochense: «Siamo grati ai Barracelli per l’impegno che ogni giorno profondono a tutela del territorio comunale. Ci conforta sapere che in tanti hanno voluto far parte della nostra Compagnia barracellare, che in questi anni si è distinta per impegno e dedizione. L’Amministrazione comunale e gli uffici, come sempre, sono a disposizione per collaborare e favorire il loro preziosissimo lavoro».



