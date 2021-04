Red 21:53 Sorso: procedono le riqualificazioni Via libera al progetto esecutivo di riqualificazione per la ricostruzione e per la messa in sicurezza del muro di contenimento in pietrame e dell’area parcheggio adiacenti la Biblioteca comunale “Salvatore Farina”







Nella foto: il sindaco Fabrizio Demelas Commenti SORSO - Disco verde da parte della Giunta comunale di Sorso al progetto esecutivo per i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza del muro di contenimento in pietrame e per la riqualificazione dell’area parcheggio adiacenti la Biblioteca comunale “Salvatore Farina. «L’intervento – dichiara il sindaco Fabrizio Demelas - che concerne in prima battuta il consolidamento statico del tratto di muratura attualmente a rischio di crollo, è propedeutico alla contestuale riqualificazione dell’intera area contermine destinata in parte a parcheggio, in parte ad area pedonale, oggi transennata per motivi di sicurezza».«L’Esecuzione delle opere in progetto consentirà di restituire decoro e funzionalità ad un sito che da ormai troppo tempo versa in condizioni di grave degrado nonché la riapertura della strada sottostante che porta all’ingresso posteriore dell’anfiteatro della Billellera attualmente chiusa al transito», conclude il primo cittadino. L’opera, finanziata con fondi dell'Assessorato regionale dei Lavori pubblici per un importo pari a 300mila euro e con fondi del bilancio comunale per ulteriori 70mila, è inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici e nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2020. L’avvio dei lavori è previsto per la fine di giugno e la tabella di marcia indica il completamento entro fine 2021-primi mesi del 2022.Nella foto: il sindaco Fabrizio Demelas