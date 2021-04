Red 23:03 La Sardegna ad Expò Dubai «Possono nascere nuove occasioni di collaborazione industriale», annuncia l´assessore regionale dell´Industria Anita Pili, che ha visitato con l´amministratore unico di Carbosulcis Francesco Lippi, lo stabilimento della “Tolo green”







Lo ha detto l’assessore regionale dell’Industria Anita Pili dopo aver visitato, insieme all’amministratore unico di Carbosulcis Francesco Lippi, lo stabilimento della “Tolo green”. «Esiste un grande interesse verso i processi produttivi dell’alga spirulina, perciò si aprono scenari interessanti», ha aggiunto l'esponente della Giunta Solinas.



«Valuteremo se potranno nascere nuove occasioni di collaborazione industriale, tali da far sviluppare nel Sulcis Iglesiente una filiera completa del ciclo della spirulina, che vada dalla produzione alla trasformazione nel settore dei prodotti o integratori alimentari, della cosmetica, oppure nell’ambito della farmaceutica. Inoltre – conclude Pili - con la Carbosulcis stiamo valutando la possibilità di ospitare nella sede di Nuraxi Figus un modello in scala ridotta dell’impianto che verrà realizzato a Dubai».



