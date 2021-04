Cor 17:25 Maria Pia: Rifiuti in pineta, ingressi shock Situazione scandalosa quella segnalata in prossimità di numerosi ingressi nella pineta di Alghero. Cataste di bustoni con rifiuti maleodoranti di tutti i generi. Ecco la foto scattata alle ore 14 odierne



Nella foto: uno degli ingressi alla pineta di Maria Pia ad Alghero Commenti ALGHERO - E' davvero difficile capire come possano accadere simili scempi nonostante la scarsa frequentazione dei luoghi, conseguente anche al periodo caratterizzato dalla presenza di soli algheresi e nulla di più, con tutte le attività pressoché chiuse. Eppure ecco la situazione: ingressi in pineta costellati da montagne di rifiuti di ogni genere, segno evidente di un grave disservizio nelle tempistiche di raccolta e di una buona dove d'inciviltà. La foto della stradina d'ingresso a Maria Pia (zona la) è scattata alle ore 14 circa odierne (domenica), ma la stessa scandalosa situazione poteva essere tranquillamente osservata lungo diversi punti del litorale. Un vero peccato, che in parte scredita il lavoro portato avanti recentemente per ripulire dalle infestanti il polmone verde di Alghero.Nella foto: uno degli ingressi alla pineta di Maria Pia ad Alghero