Addio al rugbista Massimo Cutitta

ALGHERO - E' morto nella giornata odierna ad Albano Laziale uno dei giocatori di rugby più amati di sempre, Massimo Cuttitta, all'età di 54 anni. Ricoverato nei giorni scorsi per Covid, l'ex pilone della Nazionale non c'è l'ha fatta a superare la malattia. Massimo aveva debuttato con l'Italia a Napoli nel 1990 contro la Polonia, indossando poi la maglia della Nazionale in altre sessantanove occasioni sino al 2000, anno del suo ritiro internazionale dopo aver vissuto da protagonista il debutto nel Sei Nazioni contro la Scozia, nell'indimenticabile successo del 5 febbraio al Flaminio.In ventidue occasioni, Cuttitta aveva guidato come capitano la Nazionale Italiana Rugby. Nella sua lunga carriera aveva giocato in numerose squadre. Tra queste una parentesi ad Alghero, nei primi anni del massimo campionato, città con cui ha sempre mantenuto un legame speciale.La notizia della sua morte ha colto di sorpresa e sconfortato i molti amici e conoscenti algheresi, questo il cordoglio della società. «L'Amatori Rugby Alghero è addolorata per la scomparsa di Massimo Cuttitta. Rugbista italiano di valore anche a livello internazionale che abbiamo avuto il piacere di avere tra le nostre fila, insieme ai suoi fratelli, nei primi anni della nostra Serie A. Non solo un rapporto sportivo ma anche di amicizia, lega il nostro club ai Fratelli Cuttitta. Condoglianze alla famiglia, ai fratelli Marcello e Michele, da parte del Presidente Badessi, di tutta la dirigenza e dei nostri atleti, tutte le giovanili e gli Old».