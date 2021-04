Red 20:53 Covid-19: controlli nel Sassarese Sono proseguiti anche nello scorso fine settimana, l´ultimo in “Zona arancione”, i controlli anti-Coronavirus a Bonorva, Padria e Sassari. Sanzionate ventinove persone e chiuso un circolo del capoluogo provinciale per cinque giorni



SASSARI – Sono proseguiti anche nello scorso fine settimana, l'ultimo in “Zona arancione”, i controlli anti-Coronavirus nel Sassarese. Ieri (domenica), i Carabinieri della Stazione di Bonorva hanno sanzionato dieci persone, controllate nel corso dei servizi svolti per il contenimento della pandemia da Covid-19, mentre si trovavano assembrati per strada.



E sempre ieri, una pattuglia della Stazione di Padria ha sanzionato cinque persone in località Mariani, in una casa colonica, intenti a fare uno spuntino, ovviamente senza indossare le mascherine. Sempre a Padria, sabato, una pattuglia ha sanzionato un uomo che sostava vicino a un esercizio pubblico senza indossare la mascherina.



Sabato pomeriggio, i militari della Sezione Radiomobile di Sassari sono intervenuti in un circolo di Via Sorso e hanno sanzionato tutti i tredici i clienti presenti per aver partecipato a una forma di assembramento in luogo aperto al pubblico. Inoltre, per il circolo, è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni.