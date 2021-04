Red 23:26 Coldiretti giovani Sardegna: webinar su accesso al credito E´ l’argomento scelto dai giovani agricoltori sardi per il primo appuntamento della nuova rubrica di informazione settimanale on-line intitolata “L’aratro, nuovi solchi per l’agricoltura”, che si terrà domani mattina, in videoconferenza







«Il primo solco che farà il nostro aratro – spiega il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Frediano Mura - sarà proprio su uno dei temi che più interessano in questo momento le aziende agricole: l’accesso al credito. L’argomento sarà trattato a 360gradi cercando di dare la massima informazione sugli strumenti oggi disponibili per le aziende ed in particolare per quelle condotte dagli “under 40”. Gli appuntamenti proseguiranno settimanalmente, sempre a distanza, trattando, con relatori qualificati, gli argomenti cari ai giovani agricoltor». Domani, di accesso al credito se ne parlerà con Luigi Sau e Antonio Guiso, i funzionari di AgriCorporateFinanze, la Rete di imprese promossa dalla Coldiretti, che propone una gamma di prodotti e servizi rivolti alle necessità finanziarie ed assicurative e alle esigenze di investimento aziendali, ma anche personali.



Inoltre, saranno presenti i funzionari del Banco di Sardegna specializzati nel settore agricolo Luca Carboni, Andrea Delogu e Paolo Cadoni, e il responsabile fiscale di Coldiretti Sardegna Marco Locci. All'incontro, prenderanno parte, oltre a Mura e al presidente regionale di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu, anche la delegata e il segretario nazionale di Coldiretti giovani Veronica Barbati e Stefano Leporati. Previste le testimonianze di tre giovani agricoltori: Giulia Mura dell'Oleificio Pelau, Giovanni Ladu della cantina omonima e Gianfranco Pischedda della Mp Sardinia. Chi vuole partecipare all'incontro, trova il link nella pagina Facebook di "Coldiretti Giovani impresa Sardegna" oppure inviando una e-mail all'indirizzo web michele.arbau@coldiretti.it.