Covid: 2 decessi in un giorno ad Alghero

Covid particolarmente pesante quella che si abbatte anche sulla città di Alghero, che nell'ultima giornata piange due nuove vittime. Entrambe da qualche giorno ricoverate presso i reparti ospedaliera del territorio, non sono riuscite a superare la malattia. ALGHERO - Cresce la pressione in Sardegna che nelle ultime 48 ore vede schizzare il numero delle vittime (nell'ultimo report su base regionale i nuovi positivi sono 327 contro i 191 guariti). Terza ondataparticolarmente pesante quella che si abbatte anche sulla città di Alghero, che nell'ultima giornata piange due nuove vittime. Entrambe da qualche giorno ricoverate presso i reparti ospedaliera del territorio, non sono riuscite a superare la malattia.