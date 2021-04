Cor 10:50 53enne si perde nella notte ad Orotelli Provvidenziale l´intervento dell’Aliquota Radiomobile di Ottana e quello delle pattuglia della Stazione carabinieri di Orani e di Orotelli. Sul posto anche i vigili del fuoco. Dopo circa 1 ora è stato ritrovato l’uomo in buone condizioni fisiche



Commenti NUORO - Nella tarda serata di mercoledì i carabinieri della compagnia di Nuoro hanno prestato soccorso ad un 53enne, residente ad Orotelli, che riferiva di essersi smarrito in loc. “Iscattai”, agro di Orotelli, e di non riuscire più a tornare indietro per via del buio. Inviato sul posto l’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Ottana e la pattuglia della Stazione carabinieri di Orani e di Orotelli, si sono immediatamente adoperate nelle ricerche ed a causa dell’area impervia con fitta vegetazione hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Nuoro. Dopo circa 1 ora è stato ritrovato l’uomo in buone condizioni fisiche, che dopo il controllo da parte dei medici del 118 ha potuto fare rientro nella propria abitazione.