Aeroporto Olbia: 85,5kg di alimenti sequestrati nel trimestre

OLBIA - I funzionari dell'Agenzia Dogane e monopoli di Sassari in servizio nella Sezione Operativa territoriale di Olbia, nell'aeroporto “Costa Smeralda”, in collaborazione con i militari della Guardia di finanza del locale Gruppo di Olbia, nel primo trimestre del 2021 hanno sequestrato complessivamente 85,8chilogrammi di carne, latticini, pesce e vegetali, sprovvisti della certificazione sanitaria prevista dalla normativa comunitaria. Il risultato si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo poste in essere dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dalla Guardia di finanza negli spazi doganali aeroportuali per la prevenzione e la tutela della salute pubblica.