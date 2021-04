Red 15:16 Centro studi agricoli: Piana confermato presidente Rinnovato il Consiglio direttivo per il triennio 2021/2023. Massimiliano Scarzella è stato eletto vicepresidente, mentre Simon Pietro Murgia è il nuovo segretario. Nel Direttivo anche Marco Atzeni ed Emilio Fadda. L´ex direttore dell´Ara Marino Contu nominato coordinatore responsabile del Comitato tecnico scientifico







Nella foto: il presidente del Centro studi agricoli Tore Piana Commenti SASSARI - Nei giorni scorsi, in modalità on-line, si è riunita l’assemblea del Centro studi agricoli, che ha eletto il nuovo Direttivo per il triennio 2021/2023. Interamente rinnovato il Direttivo che, per il quarto mandato consecutivo, ha confermato presidente Tore Piana, ex consigliere regionale ed esperto nel settore agricolo. Vicepresidente è stato eletto Massimiliano Scarzella, l’agronomo di Marrubbiu Simon Pietro Murgia è segretario, mentre l’agronomo Marco Atzeni di Sanluri e l’ingegnere Emilio Fadda di Sassari sono stati eletti nel Direttivo.«Sono molto onorato della fiducia che mi ha riposto il Direttivo riconfermandomi presidente - afferma a caldo Piana - il Centro studi agricoli lavorerà per portare idee e proposte nel campo agricolo. Abbiamo in Sardegna importanti traguardi da raggiungere come, la programmazione del nuovo Psr 2021/2027, i fondi del Recovery fund, la legge Finanziaria (leggasi assestamento di bilancio), i distretti rurali, una riforma degli enti strumentali agricoli, la stabilizzazione delle produzioni e del prezzo del latte ovino, il rilancio dell’allevamento suino, a seguito dall’uscita in Sardegna dell’emergenza della Peste suina, il rilancio dell’olivicoltura e dell’agro industria in generale, ma anche del rilancio della pesca, di competenza della delega all’agricoltura e saremo sempre attenti alle richieste del mondo venatorio, in sintonia con le esigenze del settore agricolo».«In questi anni, sarò affiancato da un Direttivo di alto profilo e a cui ripongo la massima fiducia. Voglio però anche ricordare che come Csa saremo vigili e severi su tutto quello che riteniamo non giusto. Il Csa ha inoltre nominato, l’agronomo Marino Contu, ex direttore dell'Associazione regionale allevatori, presidente coordinatore del Comitato tecnico scientifico del Centro studi agricoli. Il Comitato tecnico scientifico del Csa, composto da quindici componenti, verrà nominato entro il mese di aprile e sarà composto da alte professionalità», conclude Tore Piana.Nella foto: il presidente del Centro studi agricoli Tore Piana