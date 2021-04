Red 11:43 Violano il coprifuoco: tre denunce a Orotelli I Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato amministrativamente tre persone per inosservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19



OROTELLI - I Carabinieri della Stazione di Orotelli, durante i controlli predisposti per il rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno contestato illecito amministrativo a tre cittadini sorpresi per strada, tra le 22 e le 23, senza valide motivazioni.