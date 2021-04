Cor 18:10 Maria Pia, si riqualificano i marciapiedi Riavviati i lavori sul litorale di Alghero. Sarà completata la riqualificazione del marciapiede parallelo all´area pinetata. Nuova pavimentazione in continuità con l´area già realizza







Nella foto: i lavori in corso di esecuzione ad Alghero Commenti ALGHERO - In continuità con quanto realizzato negli scorsi mesi, hanno preso avvio nei giorni scorsi le opere per la riqualificazione dell'ultimo tratto di marciapiede sulla litoranea che collega la città di Alghero con Fertilia. Le radici degli alberi avevano infatti reso la pavimentazione estremamente pericolosa.Nella foto: i lavori in corso di esecuzione ad Alghero