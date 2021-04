A.B. 23:08 Volley: colpaccio Hermaea a Ravenna Le olbiesi riscattano le due sconfitte con Talmassons superando in quattro set la capolista della Poule Salvezza del campionato di serie A2 di pallavolo femminile







Parte bene la squadra biancoblù, che dopo il 3-1 avversario prende il controllo delle operazioni e vola sul 7-11 con il mani out di Ghezzi. Le hermeine guadagnano anche il +5 e Bendandi chiama tempo. Le romagnole tentano la rimonta sul 12-15, ma le olbiesi si esprimono bene e ripristinano il vantaggio sul 15-20 dopo la giocata di seconda di Stocco. Le cose sembrano mettersi in discesa, ma non è ancora finita: l’Olimpia Teodora si ripresenta sul -2 (ace di Guasti su Joly) e stavolta è Giandomenico a intervenire. Al rientro in campo l’Hermaea rompe gli indugi: Joly si prende la palla set con un muro vincente su Guidi: Piva annulla la prima, la stessa schiacciatrice biancoblù manda out la seconda, mentre la terza, a firma Korhonen, vale il definitivo 22-25. La reazione di Ravenna non si fa attendere nel secondo set (due ace consecutivi di Piva per il 13-7). La squadra di Emiliano Giandomenico soffre ma pian piano si riporta a contatto e, grazie alla fast vincente di Angelini, sigla il -2 (19-17). Nel testa a testa finale la spuntano le padrone di casa: Piva dalla seconda linea mette a terra il 23-20, Korhonen risponde, ma un pasticcio sotto rete consente all’Olimpia Teodora di pareggiare il conto sul 25-21.



Nella terza frazione, Ravenna si ripresenta in campo con la giovanissima Piomboni, classe 2005. La contesa torna sui binari dell’equilibrio, con le due compagini che avanzano a braccetto fino al 12-12. Piva guida le sue verso un primo tentativo di allungo, ma l’Hermaea non ci sta e riprende le rivali sul 17-17 (muro punto di Poli). Dopo il time-out di Bendandi, arriva anche l’ace di Stocco che porta avanti le biancoblù. Ravenna resta a contatto, e il finale di set è appassionante: Giandomenico inserisce Ghezzi per Coulibaly, poi Joly trova l’ace del 23-24. Piomboni annulla il set ball, e la sfida prosegue ai vantaggi. A decidere, a questo punto, è proprio Ghezzi, che chiude il punto del 25-27 e riporta le sue avanti nel conto set. Determinata a far suo il bottino pieno, la squadra gallurese spinge subito fino al 7-11 con l’ace di Joly e l’attacco vincente di Ghezzi. Ravenna stavolta non riesce a reagire e viene doppiata sull'8-16. Nel finale c’è poca storia: l’Hermaea è in fiducia e chiude senza esitazioni sul 19-25.



«Accogliamo con soddisfazione questa bella vittoria, che per certi versi aumenta il rammarico per ciò che poteva essere e non è stato in questa stagione – dice il presidente Sarti - Siamo convinti di aver allestito una squadra forte, che avrebbe potuto partecipare alla Poule Promozione. Purtroppo, è stata invece una annata costellata da infortuni e soste proprio nel momento in cui ci stavamo esprimendo bene. In un momento in cui la Sardegna è attanagliata da problemi ben più gravi non facciamo certamente drammi e ci teniamo questa bella vittoria contro la capolista della Poule, nella speranza di replicare lunedì a Martignacco». «E' stata un’ottima prestazione, caratterizzata da pochissime sbavature – commenta coach Giandomenico – le ragazze sono state sempre molto lucide dal punto di vista tecnico e tattico e hanno lottato su ogni pallone. Questa vittoria ci ripaga di tante delusioni e di tante situazioni negative che ci siamo trovati ad affrontare quest’anno. Vincere a Ravenna è sempre un’impresa. Faccio i complimenti alla mia squadra, perchè è stata capace di venir fuori con determinazione da ogni momento di difficoltà. Ci sarebbero stati tanti alibi e invece tutte hanno continuato a combattere onorando la maglia. Questi tre punti ci danno la carica giusta per la sfida di domani a Martignacco. Vogliamo chiudere bene e lasceremo tutto sul campo».



OLIMPIA TEODORA RAVENNA-GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA 1-3:

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Piva 18, Torcolacci 12, Guasti 3, Grigolo 8, Guidi 4, Morello 1, Rocchi (l), Kavalenka 9, Piomboni 4, Assirelli 3, Poggi, Giovanna (l), Bernabè. Non entrata: Monaco. Coach Simone Bendandi.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Stocco 5, Ghezzi 12, Poli 5, Korhonen 20, Joly 22, Angelini 8, Caforio (l), Coulibaly 2, Ciani, Zonta. Non entrate: Barazza. Coach Emiliano Giandomenico.

ARBITRI: Traversa, Piubelli

PARZIALI: 22-25, 25-21, 25-27, 19-25.



