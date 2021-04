Red 12:54 Sassari: sanzioni per due bar e tre negozi Oltre cento le attività controllate nel fine settimana. «A chi crede che convenga non rispettare la norma perché i guadagni superano la sanzione, ricordo che a Sassari scatta anche la chiusura dell’attività per minimo cinque giorni, fino a trenta», commenta il sindaco Nanni Campus



SASSARI – Polizia locale di Sassari in azione nel fine settimana. Gli agenti del Comando di Via Carlo Felice sono stati impegnati in posti di blocco all’ingresso e all’uscita della città, in pattugliamento del territorio, e hanno evidenziato da parte della popolazione il quasi totale rispetto delle norme anti-contagio.



Su oltre cento attività controllate, sono due i bar chiusi, perché somministravano bevande all’interno o nelle immediate vicinanze del locale. Sanzionate anche tre medie strutture di vendita nella zona di Predda Niedda e di Viale Porto Torres, perché consentivano l’acquisto di prodotti che nelle “Zone rosse” dovrebbero essere interdette ai clienti.



«A chi crede che convenga non rispettare la norma perché i guadagni superano la sanzione, ricordo che a Sassari, in base alle ordinanze sindacali tuttora in vigore, trovano applicazione le sanzioni accessorie con la chiusura dell’attività per minimo cinque giorni, fino a trenta. Nel rispetto di tutta la cittadinanza che sta facendo grandissimi sacrifici ormai da più di un anno e delle attività che seguono le regole, rinunciando a buona parte del guadagno perchè si sente parte attiva di una comunità nella lotta alla pandemia, da questo momento saremo inflessibili nell'applicare tutte le sanzioni accessorie, già dalla prima violazione», commenta il sindaco Nanni Campus.