A.B. 23:14 Mauro Giorico è il nuovo allenatore della Torres Il tecnico algherese, che avrà come vice il preparatore dei portieri Simone Deliperi, ha incontrato questo pomeriggio la squadra e da domani inizierà le sedute di allenamento in vista dei prossimi impegni di campionato







Nella foto: mister Mauro Giorico Commenti ALGHERO - Sarà Mauro Giorico a guidare la Torres nel finale del campionato di serie D 2020/21. L’esperto tecnico torna ad allenare i rossoblu dopo la stagione 2011/12, quando condusse la squadra alla promozione in D.In carriera ha guidato anche Alghero, Fertilia e, in serie C, Olbia e Arzachena. Il 61enne algherese, che sarà affiancato dal vice Simone Deliperi, già preparatore dei portieri in questa stagione sportiva, ha incontrato nel pomeriggio la squadra e da domani, mercoledì 21 aprile, inizierà le sedute di allenamento in vista dei prossimi impegni di campionato.Nella foto: mister Mauro Giorico