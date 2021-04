Antonio Burruni 22:40 Serie A: il Cagliari sbanca Udine Sul manto erboso della Dacia arena, nel match valido per la 32esima giornata del massimo campionato, un calcio di rigore di Joao Pedro al 54' da la vittoria e tre punti fondamentali per la rincorsa dei rossoblu alla salvezza







PRIMO TEMPO. Pronti-via e Asamoah, alla prima da titolare in rossoblu, ci prova, ma la palla arriva lentamente tra le braccia di Musso. Al 4', punizione di Marin, il tiro di Deiola trova la deviazione di Pavoletti che centra il palo sottomisura: palla a Carboni, che calcia in curva. L'Udinese prova a farsi vedere dalle parti dell'area isolana, ma senza impensierire Vicario. Al 22', tocco di Forestieri per Okaka, ma il portiere ospite lo anticipa in uscita bassa. Un minuto dopo, Musso respinge in qualche modo una conclusione da fuori di Marin. Al 25', il mancino di Arslan richiede la respinta con i pugni di Vicario. Dieci minuti dopo, palla di Carboni per Nainggolan, che tenta l'azione personale, entra in area e calcia rasoterra in diagonale, ma la mira è troppo larga. Un minuto dopo, Nainggolan serve Joao Pedro che, in area, addomestica la palla, fa un sombrero a Bonifazi e batte Musso. Lungo "silent check" tra Var e Guida, che decide di andare a rivedere l'azione allo schermo: fallo di Marin su Forestieri nella metà campo cagliaritana e rete annullata. L'arbitro concede 3' di recupero. Al 45', palla centrale di Marin, girata di testa di Joao Pedro e Musso si trova il pallone tra le braccia.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Le due squadre ci provano, ma manca il colpo decisivo. Al 53', una conclusione di Carboni trova il braccio largo di Molina: ancora Guida al Var e stavolta la scelta è favorevole al Cagliari. E' calcio di rigore e Joao Pedro batte alla destra di Musso, che tocca, ma non devia: 0-1. Al 58', ammonito Nainggolan che, diffidato, salterà la sfida contro la Roma. Subito dopo, fuori Forestieri e dentro Nestorovski. Al 60', Pavoletti non trova un buon impatto sul corner, palla a Deiola, ma la conclusione è deviata ancora in angolo dalla difesa. Sulla seconda battuta dalla bandierina, Nainggolan calcia alto. Al 64', cross di Stryger Larsen dalla sinistra e il colpo di testa di Nestorovski bacia la parte alta della traversa. Sei minuti dopo, Asamoah è maldestro in area, la palla resta a pochi metri dalla porta rossoblu, ma Nestorovski, liberissimo, calcia sul fondo. Al 71', stop e rovesciata di Okaka, con palla alle stelle. Sei minuti dopo, fuori Deiola e Joao Pedro, dentro Duncan e Simeone. Mister Gotti risponde con Braaf per Nuytinck. Al 79', Arslan sfrutta la sponda di Okaka, ma da dentro l'area non trova lo specchio della porta. Un minuto dopo, Vicario salva tutto respingendo il tiro velenoso di Braaf. A cinque minuti dalla fine, ultimi cambi locali: fuori Strygen Larsen e Pereyra, dentro Ouwejan e Llorente. Subito dopo, Zappa subentra a Marin. Al 90', ultimo cambio rossoblu, con Rugani che subentra a Pavoletti. L'arbitro concede 5' di recupero, ma il Cagliari regge e torna in Sardegna con tre punti d'oro.



UDINESE-CAGLIARI 0-1:

UDINESE: Musso, Becao, Bonifazi, Nuytinck (33'st Braaf), Molina, Pereyra (40'st Llorente), Walace, Arslan, Stryger Larsen (40'st Ouwejan), Okaka, Forestieri (14'st Nestorovski). Allenatore Luca Gotti.

CAGLIARI: Vicario, Ceppitelli, Godin, Carboni, Nandez, Marin (41'st Zappa), Nainggolan, Deiola (32'st Duncan), Asamoah, Pavoletti (45'st Rugani), Joao Pedro (32'st Simeone). Allenatore Leonardo Semplici.

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata.

RETE: 9'st Joao Pedro (rig.).



Nella foto (del Cagliari calcio): il match-winner Joao Pedro Commenti CAGLIARI - Il Cagliari sbanca Udine. Sul manto erboso della Dacia arena, nel match valido per la 32esima giornata del campionato di serie A, un calcio di rigore di Joao Pedro al 54' da la vittoria e tre punti fondamentali per la rincorsa dei rossoblu alla salvezza.Pronti-via e Asamoah, alla prima da titolare in rossoblu, ci prova, ma la palla arriva lentamente tra le braccia di Musso. Al 4', punizione di Marin, il tiro di Deiola trova la deviazione di Pavoletti che centra il palo sottomisura: palla a Carboni, che calcia in curva. L'Udinese prova a farsi vedere dalle parti dell'area isolana, ma senza impensierire Vicario. Al 22', tocco di Forestieri per Okaka, ma il portiere ospite lo anticipa in uscita bassa. Un minuto dopo, Musso respinge in qualche modo una conclusione da fuori di Marin. Al 25', il mancino di Arslan richiede la respinta con i pugni di Vicario. Dieci minuti dopo, palla di Carboni per Nainggolan, che tenta l'azione personale, entra in area e calcia rasoterra in diagonale, ma la mira è troppo larga. Un minuto dopo, Nainggolan serve Joao Pedro che, in area, addomestica la palla, fa un sombrero a Bonifazi e batte Musso. Lungo "silent check" tra Var e Guida, che decide di andare a rivedere l'azione allo schermo: fallo di Marin su Forestieri nella metà campo cagliaritana e rete annullata. L'arbitro concede 3' di recupero. Al 45', palla centrale di Marin, girata di testa di Joao Pedro e Musso si trova il pallone tra le braccia.Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno disputato la prima frazione di gioco. Le due squadre ci provano, ma manca il colpo decisivo. Al 53', una conclusione di Carboni trova il braccio largo di Molina: ancora Guida al Var e stavolta la scelta è favorevole al Cagliari. E' calcio di rigore e Joao Pedro batte alla destra di Musso, che tocca, ma non devia: 0-1. Al 58', ammonito Nainggolan che, diffidato, salterà la sfida contro la Roma. Subito dopo, fuori Forestieri e dentro Nestorovski. Al 60', Pavoletti non trova un buon impatto sul corner, palla a Deiola, ma la conclusione è deviata ancora in angolo dalla difesa. Sulla seconda battuta dalla bandierina, Nainggolan calcia alto. Al 64', cross di Stryger Larsen dalla sinistra e il colpo di testa di Nestorovski bacia la parte alta della traversa. Sei minuti dopo, Asamoah è maldestro in area, la palla resta a pochi metri dalla porta rossoblu, ma Nestorovski, liberissimo, calcia sul fondo. Al 71', stop e rovesciata di Okaka, con palla alle stelle. Sei minuti dopo, fuori Deiola e Joao Pedro, dentro Duncan e Simeone. Mister Gotti risponde con Braaf per Nuytinck. Al 79', Arslan sfrutta la sponda di Okaka, ma da dentro l'area non trova lo specchio della porta. Un minuto dopo, Vicario salva tutto respingendo il tiro velenoso di Braaf. A cinque minuti dalla fine, ultimi cambi locali: fuori Strygen Larsen e Pereyra, dentro Ouwejan e Llorente. Subito dopo, Zappa subentra a Marin. Al 90', ultimo cambio rossoblu, con Rugani che subentra a Pavoletti. L'arbitro concede 5' di recupero, ma il Cagliari regge e torna in Sardegna con tre punti d'oro.UDINESE: Musso, Becao, Bonifazi, Nuytinck (33'st Braaf), Molina, Pereyra (40'st Llorente), Walace, Arslan, Stryger Larsen (40'st Ouwejan), Okaka, Forestieri (14'st Nestorovski). Allenatore Luca Gotti.CAGLIARI: Vicario, Ceppitelli, Godin, Carboni, Nandez, Marin (41'st Zappa), Nainggolan, Deiola (32'st Duncan), Asamoah, Pavoletti (45'st Rugani), Joao Pedro (32'st Simeone). Allenatore Leonardo Semplici.ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata.RETE: 9'st Joao Pedro (rig.).Nella foto (del Cagliari calcio): il match-winner Joao Pedro