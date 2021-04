Red 19:22 Anti-Covid a Isili: bar chiuso per 5 giorni I Carabinieri della locale Compagnia hanno rilevato il mancato rispetto del divieto di spostamento se non per comprovate esigenze e dell’obbligo di permanenza nella propria abitazione dalle 22 alle 5



ISILI - Nell’ambito dell'attività di vigilanza e controllo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Carabinieri della Compagnia di Isili, articolati in undici Comandi Stazione e il Nucleo Operativo radiomobile, durante il fine settimana hanno proceduto alla contestazione di otto sanzioni a carico di persone che si erano rese responsabili della violazione delle misure restrittive vigenti su tutta la Regione recentemente passata a “Zona rossa”. In particolare, i militari hanno rilevato il mancato rispetto del divieto di spostamento se non per comprovate esigenze e dell’obbligo di permanenza nella propria abitazione dalle 22 alle 5. Inoltre, nel corso dei controlli è stata accertata l’inosservanza del divieto di consumazione in un bar per il quale è stata disposta la chiusura provvisoria per cinque giorni.