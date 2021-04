Red 11:37 Il Covid-19 non ferma il 25 aprile Domani, l´Amministrazione comunale di Alghero celebrerà il 76esimo anniversario della Festa della Liberazione nelle modalità previste dai provvedimenti restrittivi connessi all´emergenza sanitaria in atto







Con il primo cittadino, ci sarà il presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, un unico rappresentante delle associazioni combattentistiche e un rappresentante dell'Anpi. La rappresentanza dell’Assemblea civica, oltre che dal presidente, sarà estesa alla presenza di due consiglieri comunali. Commenti ALGHERO – Domani (domenica), in occasione ricorrenza del 25 aprile, l'Amministrazione comunale di Alghero celebrerà il 76esimo anniversario della Festa della Liberazione nelle modalità previste dai provvedimenti restrittivi connessi all'emergenza sanitaria in atto. Alle 10.30, il sindaco Mario Conoci deporrà una corona d’alloro a nome di tutta la città e delle Istituzioni davanti alla lapide ai caduti di Piazza Porta Terra.Con il primo cittadino, ci sarà il presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, un unico rappresentante delle associazioni combattentistiche e un rappresentante dell'Anpi. La rappresentanza dell’Assemblea civica, oltre che dal presidente, sarà estesa alla presenza di due consiglieri comunali.