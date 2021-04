Spuntino a Cardedu: 18 minori nei guai

16:13 Serramanico in tasca: doppia denuncia A Galtellì, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siniscola hanno denunciato in stato di libertà un 233enne e un 50enne, trovati in possesso di due coltelli a serramanico senza giustificato motivo

14:37 Macomer: confiscati 300kg di pescato L’autista verrà sanzionato ai sensi delle leggi vigenti e per la violazione della “Zona rossa”, non avendo titolo per circolare. Il pesce confiscato, compatibilmente con le condizioni di conservazione, sarà dato in beneficenza alla Caritas e alla “Onlus Arcobaleno”

23:08 Roncola nell´auto: 26enne denunciato I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Siniscola hanno deferito in stato di libertà un giovane di Mamoiada che, sottoposto a controllo mentre era alla guida della propria autovettura, è stato sorpreso con al seguito una roncola di 41centimetri, detenuta senza giustificato motivo

19:21 Manomette il contatore: denuncia per furto energia I Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno deferito in stato di libertà per furto di energia elettrica un 42enne nuorese, che avrebbe manomesso i circuiti elettrici del contatore della propria abitazione per limitarne la registrazione del consumo

12:09 Olio di hashish e marijuana: Nuoresi denunciati I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Lanusei hanno segnalato alla Prefettura di Nuoro un giovane marocchino trovato in possesso di circa 3grammi di olio di hashish e un giovane tortoliese in possesso di circa un grammo di marijuana

22/4/2021 Sbarcano a Golfo Aranci senza registrarsi: doppia contestazione Tra le 18 di martedì e le 18 di ieri, sono stati effettuati 1.734 controlli negli scali aeroportuali e portuali della Sardegna. Notificate due contestazioni a Golfo Aranci per mancata registrazione sul portale “Sardegna sicura”

22/4/2021 Sorpresi a bere nel bar: scattano le sanzioni Il locale è stato chiuso per tre giorni dai Carabinieri della Stazione di Mamoiada, mentre cinque clienti non hanno rispettato il divieto di consumare le bevande sul posto: per tutti sono scattate le sanzioni

22/4/2021 Hashish in tasca: giovane segnalato alla Prefettura A Girasole, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese hanno segnalato alla Prefettura di Nuoro un giovane poiché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 7,149grammi di hashish

22/4/2021 Violazioni anti-Covid: 8 sanzioni nel Nuorese Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Tonara, coordinati dal Comando provinciale di Nuoro, sul rispetto delle normative anti-contagio