Red 22:08 Ancora assembramenti in un bar di Sassari: sanzioni e chiusura I Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all´identificazione di tutti i clienti, sanzionati per aver partecipato a una forma di assembramento in luogo aperto al pubblico mentre, per l´esercizio pubblico, è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni



SASSARI - Sabato pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari sono intervenuti in un bar e hanno proceduto all'identificazione di tutti i clienti che stavano venendo serviti al bancone. Sono stati quindi sanzionati per aver partecipato a una forma di assembramento in luogo aperto al pubblico mentre, per l'esercizio pubblico, è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni.