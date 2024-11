Red 27 aprile 2021 Viola la quarantena: sassarese sanzionato L´uomo sarebbe dovuto stare in quarantena e invece è stato sorpreso in giro dagli uomini del Corpo forestale che, tra le18 di domenica e le 18 di ieri, hanno effettuato 2.113 controlli negli scali aeroportuali e portuali dell´Isola e trentuno nel territorio



ALGHERO - Proseguono i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra le 18 di domenica e le 18 di ieri (lunedì), sono stati effettuati 2.113 controlli negli scali aeroportuali e portuali dell'Isola: 986 nell’aeroporto di Cagliari e 223 in quello di Alghero; 669 nel porto di Olbia, 222 in quello di Porto Torres e 13 a Santa Teresa di Gallura.



Nell'occasione, sono state notificate sei contestazioni a passeggeri sbarcati all’aeroporto “Mario Mameli” per mancata registrazione nell’applicazione “Sardegna sicura”. Inoltre, sono stati effettuati trentuno controlli nel territorio, con una contestazione a un cittadino del Sassarese, che sarebbe dovuto stare in quarantena e invece era in giro.