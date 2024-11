Red 27 aprile 2021 Polizia locale Olmedo: nuova auto di servizio «L’impegno profuso dagli amministratori e dai dipendenti comunali per il risanamento del bilancio consente ora di riqualificare il patrimonio pubblico e il parco auto municipale al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza dei cittadini», dichiara il sindaco Toni Faedda



OLMEDO – Da oggi pomeriggio (martedì), dopo otto anni di attesa, la Polizia locale di Olmedo ha l’auto di servizio. «Finalmente, gli agenti della nostra Polizia locale dispongono dei mezzi necessari per svolgere al meglio il proprio lavoro nell'interesse della comunità», dichiara il sindaco Toni Faedda.



«L’impegno profuso dagli amministratori e dai dipendenti comunali per il risanamento del bilancio consente ora di riqualificare il patrimonio pubblico e il parco auto municipale al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza dei cittadini. Un ringraziamento particolare è rivolto ai nostri agenti che, tra tante difficoltà e nonostante scarsità di risorse, hanno svolto con diligenza ed entusiasmo i servizi a loro affidati», ha concluso il primo cittadino.