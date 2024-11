video Cor 29 aprile 2021 Ex-C, apre il cantiere di Sant´Agostino Partono gli attesi lavori per la riqualificazione dell´ex Cotonificio di via Marconi ad Alghero. 3.176.043 di euro il progetto. Si tratta dell´eredità lasciata dall´ex amministrazione comunale. Le immagini



ALGHERO - Si sblocca finalmente ad Alghero una delle eredità più importanti e impattanti lasciate dall'ex amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Bruno: si tratta della riqualificazione dell'ex Cotonificio di via Marconi, progetto redatto dalla Rtp con capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura di Modena.

Da sito degradato a cuore pulsante della città: il progetto di rinascita approvato in fase definitiva nel 2020, promuove la creazione di un polo di eccellenza con spazi dedicati all'aggregazione, ai laboratori artigiani, agli incontri culturali, esposizioni, mostre, svago, spazi per le famiglie e un parco urbano di circa 1000mq. In via Marconi, in uno dei quartieri più popolosi della città, si va così in continuità amministrativa: le risorse finanziarie disponibili sono pari a 3.176.043,17 milioni di euro, frutto di un finanziamento regionale del 2015.

Il cantiere sarà ufficialmente consegnato nella giornata di venerdì all'impresa Imped Srl, aggiudicataria dell'appalto, alla presenza del sindaco Mario Conoci e dell'assessore alle Opere pubbliche Antonello Peru. Ditta che in questi giorni ha già provveduto alla parziale messa in sicurezza dei confini perimetrali dell'area.