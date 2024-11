Red 30 aprile 2021 Maltrattamenti di animali: denunciato 74enne Grazie alla visione delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a identificare una persona che, nell´agro di Sorso, in località Serralonga, a bordo della sua autovettura, lanciava dal finestrino diversi involucri confezionati con carta di giornale



SASSARI – Ieri mattina (giovedì), gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Sassari ha denunciato in stato di libertà un 74enne sassarese, per maltrattamento di animali. Gli agenti della Squadra Mobile, grazie alla visione delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a identificare una persona che, nell'agro di Sorso, in località Serralonga, a bordo della sua autovettura, lanciava dal finestrino diversi involucri confezionati con carta di giornale.



Il materiale rinvenuto è stato affidato al responsabile del Servizio Veterinario dell'Ats di Sassari. Una volta analizzati dall’Istituto zooprofilattico di Sassari, i reperti, costituiti da parti di interiora e muscoli di animale, sono risultati essere dei bocconi per animali, composti da sostanze nocive e chiodi metallici. La perquisizione, delegata dall’Autorità giudiziaria ed eseguita nella mattinata di ieri nell’abitazione rurale dell’indagato, ha ulteriormente aggravato le responsabilità dell’uomo, in quanto è stato trovato in possesso di altre diciotto “esche” pronte all’uso.



Nella foto: alcune delle esche recuperate