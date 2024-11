Red 30 aprile 2021 Forestale: soccorso un fenicottero La pattuglia della Stazione Forestale di Cagliari, durante un controllo sui siti di nidificazione, nel Bellarosa Maggiore, ha notato un esemplare di fenicottero adulto in difficoltà, in prossimità della sponda



CAGLIARI - La pattuglia della Stazione Forestale di Cagliari, durante un controllo sui siti di nidificazione, nel Bellarosa Maggiore, ha notato un esemplare di fenicottero adulto in difficoltà, in prossimità della sponda. Gli agenti hanno subito recuperato dell’animale. Notando una forte difficoltà nei movimenti dell’esemplare, i forestali hanno trasportato per il ricovero nella Clinica veterinaria “San Giuseppe” di Cagliari, azienda convenzionata dalla Città metropolitana per la tutela della fauna selvatica.



Nel periodo riproduttivo, non è inconsueto rilevare esemplari in difficoltà di tutte le specie ornitiche. Spesso, l’origine delle criticità è dovuta alla proliferazione di gabbiani o cornacchie, specie dedite alla predazione dei nidi. Infatti, la popolazione dei gabbiani e delle cornacchie grigie beneficia degli errati comportamenti dell’uomo, connessi alla cattiva gestione dei rifiuti alimentari.



Anche i cani, randagi o comunque vaganti, talvolta invadono i siti di nidificazione, costringendo la colonia di fenicotteri a spostarsi a causa della predazione delle uova. Altre volte, i problemi sono cagionati da persone che frequentano le aree vietate dal regolamento del Parco, per semplice curiosità oppure per fotografare, disturbando la delicata fase della cova. Pertanto, in questo periodo, il Servizio istituzionale del Corpo Forestale punta alla prevenzione di eventi e alla repressione di illeciti che possano compromettere la nidificazione, nonché a riferire agli organi tecnici del Parco le notizie necessarie alla tutela della biodiversità.