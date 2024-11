Red 1 maggio 2021 Istruzione e formazione professionale: via al bando L’assessore regionale del Lavoro, formazione e cooperazione sociale Alessandra Zedda ha annunciato la pubblicazione del bando finalizzato al conseguimento del diploma professionale attraverso la presentazione di proposte progettuali



CAGLIARI - «Grazie al grande impegno della struttura, possiamo annunciare il quarto anno della formazione terziaria, importante e sempre più in linea con una istruzione che vuole essere modello di formazione per i nostri giovani e strumento più snello per raccogliere quelle figure professionali che oggi il mercato richiede». Lo ha detto l’assessore regionale del Lavoro, formazione e cooperazione sociale Alessandra Zedda, comunicando la pubblicazione del bando finalizzato al conseguimento del diploma professionale (Eqf 4) attraverso la presentazione di proposte progettuali.



L’Avviso pubblico consente l’attuazione di percorsi di istruzione e formazione professionale di quarto anno in “Sistema duale”, realizzati da agenzie formative accreditate dalla Regione autonoma della Sardegna o imprese che si impegnano ad attivare contratti di apprendistato, per l’anno scolastico/formativo 2021-2022. La dotazione finanziaria complessiva per l'Avviso ammonta a 1.038.536,19euro (a valere sul Por Fse 2014-2020), che consentirebbe il coinvolgimento di oltre 120 studenti, pari a circa otto percorsi finanziabili.



«Il sistema duale e l’apprendistato costituiscono un efficace strumento di contrasto alla dispersione scolastica e attraverso i percorsi di formazione si garantiscono ai giovani sia competenze di base che professionali. Un’esperienza di lavoro oggi può davvero fare la differenza – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas – perché influisce non solo sulla formazione professionale, ma anche sulla crescita personale». I destinatari del bando dovranno presentare la loro candidatura per partecipare a uno dei percorsi formativi attraverso il Sistema di acquisizione delle iscrizioni disponibile sul portale SardegnaLavoro, che raccoglierà le domande di partecipazione telematica a valere sui percorsi formativi individuati e selezionati secondo quanto disposto dall’Avviso.



