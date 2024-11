Red 3 maggio 2021 Arst Alghero, manca la biglietteria Il video di Tonino Alfonso, rilanciato dai social, riporta sul tavolo della discussione cittadina un disservizio già più volte affrontato dai lettori, che hanno sempre trovato l´ospitalità del Quotidiano di Alghero



ALGHERO – Il video di Tonino Alfonso, rilanciato dai social, riporta sul tavolo della discussione cittadina un disservizio già più volte sviscerato. Si parla della difficoltà, per una persona normale, di trovare un biglietto per salire su un pullman dell'Arst. Un discorso già più volte affrontato dai lettori, che hanno sempre trovato l'ospitalità del Quotidiano di Alghero.



In questo caso, il cittadino algherese si è trovato a dover spiegare la situazione incresciosa ai Carabinieri, giunti sul posto. Caccia al prezioso tagliando nei tabacchini (quando sono aperti) o via web (per chi possiede uno smartphone e lo sa usare). Difficoltà, invece, per chi deve prendere un mezzo al volo o per chi, in città per turismo o lavoro, non sa dove poter acquistare il biglietto e si trova al capolinea, in Via Catalogna, davanti a una biglietteria con la serranda abbassata.



Biglietto che non si può comprare neanche a bordo (prima si poteva fare). E la stagione estiva è alle porte: una stagione che, per i motivi legati all'emergenza sanitaria, non potrà essere pienamente soddisfacente per chi di turismo vive. Ma, per lo meno, sarebbe il caso di far trovare ai turisti d'estate (e agli algheresi per tutto l'anno) un servizio semplice e che funzioni, senza farlo diventare una “caccia al tesoro”, con il rischio di perdere il pullman.