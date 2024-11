Red 3 maggio 2021 Covid a Sassari: positivi in calo Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, oggi, le persone positive al Coronavirus sono 143, un nuovo caso rispetto a ieri. La scorsa settimana erano 174 (- trentuno casi in sette giorni)



SASSARI - Dati Covid in calo a Sassari nell'ultima settimana. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, oggi (lunedì), le persone positive al Coronavirus sono 143 (un nuovo caso rispetto a ieri). La scorsa settimana erano 174 [LEGGI] (- trentuno casi in sette giorni). Sono tredici i ricoverati (sette meno della scorsa settimana) e si dimezza il numero delle persone in quarantena, da 160 a ottantasette (-settantatre).