Red 4 maggio 2021 Liceale algherese alle Olimpiadi di italiano Rebecca Brooks, della Quarta A del Liceo Classico “G.Manno” di Alghero, si è classificata al primo posto nella graduatoria regionale delle Olimpiadi di Italiano e parteciperà alla Fase nazionale



ALGHERO - Rebecca Brooks, della Quarta A del Liceo Classico “G.Manno” di Alghero, si è classificata al primo posto nella graduatoria regionale delle Olimpiadi di Italiano e parteciperà alla Fase nazionale. Le Olimpiadi di italiano sono organizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con l’obiettivo di rafforzare nelle scuole lo studio della lingua italiana e sollecitare gli studenti a migliorare la padronanza della propria lingua. La decima edizione della competizione, che coinvolge anche le scuole italiane all’estero, ha visto la partecipazione di 2035 studenti, per la categoria “Senior”, e 1956 per la categoria “Junior”.



Le Olimpiadi di italiano sono un appuntamento tradizionale per il Manno e, puntualmente, ogni anno, i migliori alunni dello storico liceo cittadino, vengono iscritti alla fase d’istituto che apre le porte alle successive selezioni. Quest’ anno, con Brooks, si sono qualificati per la Fase regionale Walter Noli (Terza A) e Silvia Cherchi (Quinta A) tra i Senior, Carla Sartore (Prima A), Virginia Pintus e Paolo Mura (Seconda A) tra gli Junior. Su sessantaquattro Senior partecipanti alle Regionali, oltre al successo di Rebecca Brooks, si registra per il Manno anche l’ottimo terzo posto di Noli e il 16esimo di Cherchi. Tra i cinquantuno Junior, ottimo quinto posto per Sartore, mentre Mura e Pintus si sono classificati, rispettivamente, all’11esimo e al 25esimo posto, con punteggio al di sopra della media regionale. La valorizzazione delle eccellenze è un punto di forza dell’istituto “E.Fermi”, diretto dal professor Mario Peretto che, con grande soddisfazione plaude ai successi che i tre licei cittadini conseguono nei diversi campi del sapere.



E certamente eccellente è Rebecca Brooks, alunna che si distingue per l’impegno e la determinazione con cui si dedica con profitto allo studio di tutte le discipline scolastiche, impegno che le ha consentito di emergere già in altre occasioni: ha vinto la nona edizione del “Certamen Aspronianum” (gara di traduzione dal greco organizzata annualmente dal Liceo “Asproni” di Nuoro), ha partecipato nell’anno in corso anche alle Olimpiadi delle Lingue e delle civiltà classiche ed è tra i candidati del Manno alle selezioni per i corsi di orientamento organizzati, ogni anno, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, rivolti ai migliori studenti d'Italia. La studentessa, che ha accolto con grande emozione la notizia della sua qualificazione alla Fase nazionale, è una lettrice appassionata e così racconta le sue passioni: «Nel tempo libero, vado alla ricerca delle storie degli uomini, nei libri e nel cinema». Purtroppo, anche la Finale mazionale subirà le limitazioni dovute all’emergenza Covid-19 e si svolgerà on-line, privando gli studenti di un’ottima occasione di conoscenza e confronto.



Nella foto: Rebecca Brooks