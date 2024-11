Cor 4 maggio 2021 «Tributi alla Secal, la Giunta si prepara» Il prossimo 8 maggio scade il contratto con la Step (ma la società contesta la data). Nel frattempo migliaia di cartelle, senza alcun rischio prescrizione, hanno invaso tutte le case dei cittadini algheresi e delle imprese in uno dei periodi più difficili di sempre







Nella foto: l'assessora alle Finanze del comune di Alghero, Giovanna Caria ALGHERO - Col contratto triennale ormai in scadenza, la Giunta Conoci prepara il rientro in mano pubblica del sistema delle riscossioni che sarà gestito dalla Secal. Anche se dopo il botta e risposta tra lo stesso sindaco ed i legali della società di Sorso, tutto lascia credere che non sarà un addio semplice, tutt'altro. C'è in più da mettere in conto che il cambiamento si porterà dietro enormi strascichi finanziari e sociali se solo si considera la mole di atti, senza alcun rischio prescrizione, notificati ai cittadini ed alle imprese in uno dei periodi più difficili di sempre, a causa della pandemia che ha enormemente contratto l'economia e gli scambi commerciali.«Il contratto con la Step, la società affidataria in concessione dei servizi di formazione banche dati, accertamento evasione, riscossione coattiva e gestione del contenzioso delle entrate comunali scade infatti il prossimo 8 maggio» rimarca una nota dell'Amministrazione, ma anche la data è oggetto di contestazione con la Step che parla invece del 29 maggio [ LEGGI ].«L’affidamento in house e il rilancio della Secal, prevista dalapprovato dal Consiglio comunale nell’ottobre 2020, viene confermata dalla giunta Conoci con la deliberazione n. 104 che riafferma gli obbiettivi della gestione interna avviando le fasi del procedimento che prevedono le valutazioni di congruità economica dell’affidamento e la predisposizione di ogni atto necessario e funzionale alla presentazione della proposta di deliberazione in Consiglio comunale entro il mese di luglio. Nel frattempo, nelle more della adozione e attuazione, le funzioni delegate fino al 8 maggio allaresteranno, dal giorno successivo, in capo al Comune di Alghero» annunciano Porta Terra.Nella foto: l'assessora alle Finanze del comune di Alghero, Giovanna Caria