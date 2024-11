S.A. 8 maggio 2021 La stagione parte last minute senza prenotazioni Secondo i dati di Federalbeghi il calo nel 2020 è stato del 50% nel territorio regionale e addirittura del 65% ad Alghero. La stagione in corso ha già perso due mesi e giugno sarà soprattutto last minute se l'andamento dei contagi e le vaccinazioni lo consentiranno. Tra metà e fine giugno riapriranno gli hotel in città ma la svolta è attesa per luglio



ALGHERO - Stagione turistica: si, no, forse? Il quesito non riguarda solo la Riviera del corallo ma tutta l'Italia e tanti altri paesi nel mondo ancora alle prese con la pandemia globale. A vederla con il bicchiere mezzo pieno è che l'estate porterà turisti nelle località di villeggiatura come era successo lo scorso anno quando ancora non c'era nemmeno la speranza dei vaccini. Non che la diffusione nel Covid nel 2020 non abbia influito sulle presenze nell'isola. Al contrario, secondo i dati di Federalbeghi il calo è stato del 50% nel territorio regionale e addirittura del 65% ad Alghero. Senza dubbio è stato l'annus horribilis del turismo che gli operatori non vorrebbero più si ripetesse, peggio ancora per il secondo anno consecutivo.



Intanto chi aveva previsto una stagione più lunga o almeno più anticipata rispetto a quella passata dovrà in buona parte ricredersi stando alle proiezioni sul mercato delle prenotazioni nel settore ricettivo.« L'auspicio è che una volta partiti non ci si fermi più» è il commento di un albergatore algherese che aveva fissato l'apertura della sua struttura a maggio, salvo poi fare marcia indietro dopo una sfilza di cancellazioni ricevute tra maggio e giugno. E' in buona compagnia perchè da una prima stima tra gli hotel e le strutture del comparto extra-alberghiero non c'è fermento almeno sino a luglio inoltrato. Stesso copione dell'anno precedente. Per giugno ci si affiderà al last minute e soprattutto al turismo interno, sempre che i colori lo consentano.



Ad eccezione del Corte Rosada che aprirà i battenti a fine maggio e dell'Hotel El Faro, l'Oasis e Il Riviera ai primi giorni di giugno, in città gli alberghi di certe dimensioni posticipano l'apertura tra metà e fine giugno: Hotel dei Pini, Porto Conte, San Marco, Carlos V. A luglio è rinviata quella del Baia di Conte che era rimasto chiuso nel 2020, così come il Calabona di cui ancora non si conosce il destino per la stagione in corso. Sono rimasti aperti nei mesi scorsi il Catalunya, Las Tronas, il Residence Europa e da qualche giorno li ha seguiti il Soleado.