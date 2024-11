Red 5 maggio 2021 A Porto Torres si cerca un giovanotto di macchina La motopesca “Elvira madre” ha presentato la richiesta per una chiamata ordinaria d´imbarco. Appuntamento giovedì mattina in Capitaneria



PORTO TORRES - La motopesca “Elvira madre” ha presentato la richiesta per una chiamata ordinaria d'imbarco per un giovanotto di macchina. I marittimi interessati, iscritti nel Registro dei pescatori marittimi, devono presentarti giovedì 6 maggio, dalle 10 alle 11, nella Capitaneria di porto di Porto Torres muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità.