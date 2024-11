Red 6 maggio 2021 Distretto rurale di Alghero verso il terzo incontro Prosegue il percorso per la costituzione del Distretto rurale di Alghero. E´ in programma giovedì 13 maggio il terzo appuntamento



ALGHERO - Si terrà giovedì 13 maggio, alle 18, il terzo incontro di animazione territoriale, finalizzato alla costituzione del Distretto rurale di Alghero, promosso dall’Amministrazione comunale con l’assistenza tecnica dell’Agenzia Laore. L’incontro si terrà in videoconferenza sulla piattaforma telematica “GoToMeeting”, in conformità ai Dpcm e Ordinanze inerenti il contenimento della pandemia da Covid 19.



L’importante iniziativa intende dare slancio al settore agricolo che nell’algherese concorre in misura significativa allo sviluppo del territorio. La scelta di costituire un Distretto rurale ha la finalità di integrare l’agricoltura con le altre attività economiche, quali turismo, commercio, servizi. Per questo, è garantita la più ampia concertazione dell’iniziativa con il coinvolgimento delle rappresentanze economiche, sociali e istituzionali della comunità algherese, che saranno le vere protagoniste di un percorso partecipato nel quale tutti sono chiamati a dare il proprio contributo.



Il primo incontro è stato incentrato sulla presentazione del percorso da affrontare, gli obiettivi, le regole, gli strumenti necessari, mentre nella seconda riunione si è discusso dei portatori di interesse. L’argomento del terzo incontro è di sicuro interesse, in quanto si opererà la rilevazione dei fabbisogni. Per approfondire l’argomento o leggere i verbali delle riunioni precedenti, consulta le pagine dedicate al Distretto rurale sul sito internet istituzionale del Comune.