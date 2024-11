Red 7 maggio 2021 Rilancio Ogliastra riparte da Zes e Distretto Nautico Si è svolto mercoledì mattina il webinar organizzato dal Consorzio industriale della Provincia dell’Ogliastra sugli scenari futuri delle Zone economiche speciali e del Distretto della nautica



TORTOLI' – Si è svolto mercoledì mattina il webinar organizzato dal Consorzio industriale della Provincia dell’Ogliastra sugli scenari futuri delle Zone economiche speciali e del Distretto della nautica. Sono intervenuti il commissario del Consorzio industriale di Tortolì Franco Ammendola, l'ordinario di Diritto comparato dell'Università degli studi di Cagliari Aldo Berlinguer, il commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, il presidente della Camera di commercio di Nuoro Agostino Cicalò e l'esperto in Pianificazione di progetti complessi Raimondo Schiavone. Per il Comune di Tortolì, in sostituzione del sindaco Massimo Cannas, che in una lettera ha sottolineato come i temi trattati siano trattati e condivisi dall'Amministrazione, è intervenuta il consigliere comunale Stefania Vargiu.



Nella sua introduzione, Ammendola ha sottolineato come il Consorzio industriale sia fortemente impegnato a far conoscere quali possano essere i vantaggi dell’istituzione di una Zona economica speciale per favorire nuovi insediamenti industriali e soprattutto far crescere le imprese che hanno investito nella nautica da diporto. Tidu ha espresso apprezzamento per un appuntamento che rimette al centro della discussione il tema dello sviluppo del territorio e un ritrovato protagonismo degli attori che lo promuovono. Il tema della Zes e del Distretto Nautico ruota intorno a un'idea che riguarda non solo l’Ogliastra, ma l'insieme della Provincia di Nuoro e anche della Sardegna nel suo complesso. Sempre Tidu ha posto l’evidenza sulla necessità di alleggerire la spendita delle risorse dai troppi pesi burocratici, facilitando il più possibile processi di semplificazione per le imprese. Schiavone, nella sua relazione tecnica, ha ricordato come la Zes sarda (in fase di istituzione) includerà sei zone portuali e retro portuali dell'Isola e il Recovery fund interverrà con ulteriori riforme, semplificando il sistema di governance e favorendo meccanismi in grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi.



Berlinguer ha illustrato il ruolo che la portualità e le Zone economiche speciali svolgono nel mercato globale: «La Zes è un luogo privilegiato, un luogo nel quale determinate regole non si applicano. Tra queste non si applicano quelle di carattere fiscale». Per Cicalò, i processi di sostegno, di vantaggio, burocratico e fiscale, come quelli delle Zes stanno in piedi nella fase iniziale, di sviluppo e di infrastrutturazione, «ma poi bisogna avere imprese che siano capaci di stare sul mercato, perché sono in grado di vendere, perché i competitori oramai sono nel resto del mondo». L'evento rientra nel ciclo di sei webinar su temi strategici per lo sviluppo economico e sociale del territorio, con l'obiettivo di arrivare alla costituzione di un Distretto della Nautica e della portualità e di condividere il progetto strategico di rilancio della stessa Area industriale, con esperti nazionali e internazionali. Il prossimo appuntamento digitale, che prevede tra gli altri la partecipazione dell’assessore regionale dell’Industria Anita Pili, si svolgerà mercoledì 12 maggio, alle 10.



Nella foto: il commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu