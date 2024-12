Red 9 maggio 2021 Rifacimento segnaletica nelle vie di Sassari Proseguono gli interventi di manutenzione sulla segnaletica non luminosa. Gli interventi hanno riguardato sia la segnaletica orizzontale, compresi gli stalli disabili, taxi, bus e carico scarico merci, sia quella verticale



SASSARI - Proseguono gli interventi di manutenzione sulla segnaletica non luminosa delle strade di Sassari. Sono state interessate dai cantieri coordinati dal Settore Infrastrutture e mobilitą del Comune le vie Deffenu, De Carolis, De Nicola, Forlanini, Pinna, Asproni, Simon, Mastino e dintorni, Monte Grappa, Padre Manzella, Pascoli e Rockfeller, compresa la rotatoria di Via Washington. Gli interventi hanno riguardato sia la segnaletica orizzontale, compresi gli stalli disabili, taxi, bus e carico scarico merci, sia quella verticale.